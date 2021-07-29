***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2021 14:32
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952561
BIST
15:291.388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 26,78
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.389
En Düşük
1.371
15:298,4989
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0493
|Açılış
|: 8,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4837
15:2910,1389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 10,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
15:29498,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,75
|Açılış
|: 498,51
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler15:27
|KTSKR
|20,02
|12.209.856
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.885.309
|% 9,85
|
|KUYAS
|2,80
|54.986.367
|% 9,80
|
|IDGYO
|2,80
|15.647.256
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|38.931.754
|% 9,47
|
|MEGAP
|7,40
|62.918.925
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|62.918.925
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|SODSN
|22,96
|100.289
|% -4,33
|
|EREGL
|20,08
|936.211.226
|% 7,21
|
|GARAN
|8,25
|763.616.345
|% 0,61
|
|KRDMD
|7,85
|745.940.920
|% 4,25
|
|THYAO
|12,86
|511.266.215
|% 2,39
|
|PETKM
|5,68
|305.814.793
|% 1,07
|
|KRDMD
|7,85
|745.940.920
|% 4,25
|
|GARAN
|8,25
|763.616.345
|% 0,61
|
|YKBNK
|2,28
|183.204.269
|% 0,88
|
|KARSN
|4,17
|276.700.590
|% 2,46
|
|SKBNK
|1,05
|65.610.687
|% 0,96
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4935
|8,4981
|% -0,59
|
|Euro
|10,1062
|10,1145
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,8259
|11,8852
|% -0,21
|
|Frank
|9,3149
|9,3710
|% -0,45
|
|Riyal
|2,2589
|2,2702
|% -0,60
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|17,74
|
|Altın Gr.
|498
|499
|1,74
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|21,00
|
|Tam
|3.287
|3.370
|22,02
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|10,65
|
|Çeyrek
|797
|815
|5,32
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,54
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,11
|
|B. Petrol
|74,36
|74,36
|0,49
|