***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2021 14:34
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952567
BIST
15:271.388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 27,09
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.389
En Düşük
1.371
15:278,4981
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0501
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4837
15:2710,1145
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0228
|Açılış
|: 10,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
15:27498,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,80
|Açılış
|: 498,54
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler15:25
|KTSKR
|20,02
|12.208.615
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.885.309
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.646.245
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|38.836.866
|% 9,47
|
|EDATA
|13,59
|125.947.262
|% 9,24
|
|MEGAP
|7,40
|62.902.453
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|62.902.453
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|SODSN
|22,96
|100.289
|% -4,33
|
|EREGL
|20,04
|929.606.011
|% 6,99
|
|GARAN
|8,26
|759.241.874
|% 0,73
|
|KRDMD
|7,84
|742.226.060
|% 4,12
|
|THYAO
|12,86
|509.202.685
|% 2,39
|
|PETKM
|5,68
|304.962.948
|% 1,07
|
|KRDMD
|7,84
|742.226.060
|% 4,12
|
|GARAN
|8,26
|759.241.874
|% 0,73
|
|YKBNK
|2,29
|183.108.747
|% 1,33
|
|KARSN
|4,17
|273.635.599
|% 2,46
|
|SKBNK
|1,05
|65.358.091
|% 0,96
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4943
|8,4964
|% -0,61
|
|Euro
|10,1062
|10,1133
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,8270
|11,8863
|% -0,20
|
|Frank
|9,3158
|9,3719
|% -0,44
|
|Riyal
|2,2591
|2,2704
|% -0,60
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|17,74
|
|Altın Gr.
|498
|499
|1,74
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|21,00
|
|Tam
|3.287
|3.370
|22,02
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|10,65
|
|Çeyrek
|797
|815
|5,32
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,54
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,11
|
|B. Petrol
|74,36
|74,36
|0,49
|
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