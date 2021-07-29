***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2021 14:39
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952574
BIST
15:201.387
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 26,57
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.388
En Düşük
1.371
15:208,4978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0504
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4865
15:2010,1132
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0241
|Açılış
|: 10,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
15:20499,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,30
|Açılış
|: 499,06
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler15:20
|KTSKR
|20,02
|12.187.193
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.884.954
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.645.685
|% 9,80
|
|EDATA
|13,63
|125.415.021
|% 9,57
|
|HURGZ
|1,85
|38.788.731
|% 9,47
|
|MEGAP
|7,40
|62.877.951
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|62.877.951
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|SODSN
|22,96
|100.289
|% -4,33
|
|EREGL
|20,04
|916.952.733
|% 6,99
|
|GARAN
|8,25
|758.388.362
|% 0,61
|
|KRDMD
|7,84
|734.457.303
|% 4,12
|
|THYAO
|12,86
|506.958.869
|% 2,39
|
|PETKM
|5,67
|304.604.237
|% 0,89
|
|KRDMD
|7,84
|734.457.303
|% 4,12
|
|GARAN
|8,25
|758.388.362
|% 0,61
|
|YKBNK
|2,29
|182.285.981
|% 1,33
|
|KARSN
|4,15
|266.966.432
|% 1,97
|
|SKBNK
|1,05
|64.935.355
|% 0,96
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4934
|8,4978
|% -0,59
|
|Euro
|10,1053
|10,1132
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,8226
|11,8819
|% -0,24
|
|Frank
|9,3125
|9,3686
|% -0,47
|
|Riyal
|2,2582
|2,2696
|% -0,63
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|18,87
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,65
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|21,00
|
|Tam
|3.287
|3.370
|22,02
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|10,65
|
|Çeyrek
|797
|815
|5,32
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,53
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,11
|
|B. Petrol
|74,34
|74,34
|0,47
|