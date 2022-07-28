***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2022 12:38
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048476
BIST
12:262.566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 22,11
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.561
12:2617,9328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0537
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9334
En Düşük
17,8370
12:2618,3438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0695
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,2082
12:261.006,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 9,57
|Açılış
|: 1.006,81
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.007,79
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler12:26
|LUKSK
|66,60
|15.376.224
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|712.263
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|502.238
|% 9,97
|
|DIRIT
|3,68
|163.804
|% 9,85
|
|PRKAB
|28,78
|143.303.723
|% 9,02
|
|LIDFA
|9,83
|99.759.789
|% -9,98
|
|MTRKS
|57,60
|14.453.809
|% -7,32
|
|FENER
|51,10
|175.368.873
|% -6,41
|
|PEGYO
|2,18
|29.118.280
|% -5,22
|
|MIPAZ
|7,75
|18.824.677
|% -4,67
|
|THYAO
|50,50
|1.651.394.630
|% 1,61
|
|SISE
|21,58
|1.008.197.699
|% 2,08
|
|EKGYO
|3,24
|681.295.406
|% 0,62
|
|YKBNK
|4,77
|634.036.761
|% -0,83
|
|EREGL
|27,44
|478.755.410
|% 0,81
|
|EKGYO
|3,24
|681.295.406
|% 0,62
|
|YKBNK
|4,77
|634.036.761
|% -0,83
|
|SKBNK
|1,64
|191.513.652
|% 1,23
|
|TSKB
|2,59
|225.765.474
|% -1,15
|
|ISCTR
|5,20
|362.506.927
|% 1,36
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9272
|17,9328
|% 0,30
|
|Euro
|18,3125
|18,3438
|% 0,38
|
|Sterlin
|21,7659
|21,8751
|% 0,44
|
|Frank
|18,6592
|18,7716
|% 0,54
|
|Riyal
|4,7592
|4,7831
|% 0,27
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|12,46
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|9,09
|
|Cumhuriyet
|6.725
|6.825
|92,00
|
|Tam
|6.755
|6.809
|18,00
|
|Yarım
|3.291
|3.329
|9,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.664
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,43
|19,46
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|0,21
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,17
|