***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2022 12:38
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048480
BIST
12:362.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 17,31
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.561
12:3617,9389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0598
|Açılış
|: 18,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9389
En Düşük
17,8370
12:3618,3129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0386
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,2082
12:361.006,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 9,58
|Açılış
|: 1.006,82
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.007,79
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler12:36
|LUKSK
|66,60
|15.617.782
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|712.263
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|502.238
|% 9,97
|
|DIRIT
|3,68
|163.804
|% 9,85
|
|PRKAB
|28,82
|146.129.741
|% 9,17
|
|LIDFA
|9,83
|100.033.328
|% -9,98
|
|MTRKS
|57,90
|14.782.900
|% -6,84
|
|FENER
|51,20
|177.483.915
|% -6,23
|
|PEGYO
|2,19
|29.682.187
|% -4,78
|
|ESCOM
|20,80
|13.384.378
|% -4,76
|
|THYAO
|50,45
|1.696.987.391
|% 1,51
|
|SISE
|21,52
|1.020.272.324
|% 1,80
|
|EKGYO
|3,24
|682.153.787
|% 0,62
|
|YKBNK
|4,76
|636.973.334
|% -1,04
|
|EREGL
|27,36
|495.629.472
|% 0,51
|
|EKGYO
|3,24
|682.153.787
|% 0,62
|
|YKBNK
|4,76
|636.973.334
|% -1,04
|
|SKBNK
|1,64
|202.248.598
|% 1,23
|
|TSKB
|2,58
|230.377.773
|% -1,53
|
|ISCTR
|5,21
|367.839.457
|% 1,56
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|11,63
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|9,50
|
|Cumhuriyet
|6.725
|6.825
|92,00
|
|Tam
|6.758
|6.812
|21,00
|
|Yarım
|3.293
|3.330
|10,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.665
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,41
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|0,22
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,09
|