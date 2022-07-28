***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2022 12:38
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048481
BIST
12:442.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 20,20
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.561
12:4417,9374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0583
|Açılış
|: 18,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9374
En Düşük
17,8370
12:4418,2762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0019
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,2082
12:441.006,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 9,17
|Açılış
|: 1.006,41
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.007,79
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler12:42
|PRKAB
|29,04
|161.755.169
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|15.718.814
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|712.263
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|502.238
|% 9,97
|
|DIRIT
|3,68
|163.804
|% 9,85
|
|LIDFA
|9,83
|100.184.464
|% -9,98
|
|MTRKS
|58,15
|14.913.283
|% -6,44
|
|FENER
|51,45
|181.833.925
|% -5,77
|
|ESCOM
|20,80
|13.384.378
|% -4,76
|
|MIPAZ
|7,75
|19.331.694
|% -4,67
|
|THYAO
|50,55
|1.714.633.837
|% 1,71
|
|SISE
|21,52
|1.034.474.435
|% 1,80
|
|EKGYO
|3,24
|682.626.802
|% 0,62
|
|YKBNK
|4,76
|657.022.150
|% -1,04
|
|EREGL
|27,42
|511.914.418
|% 0,73
|
|EKGYO
|3,24
|682.626.802
|% 0,62
|
|YKBNK
|4,76
|657.022.150
|% -1,04
|
|SKBNK
|1,65
|202.481.112
|% 1,85
|
|TSKB
|2,60
|235.696.544
|% -0,76
|
|HLGYO
|2,37
|171.658.088
|% 7,24
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9274
|17,9358
|% 0,32
|
|Euro
|18,2598
|18,2891
|% 0,08
|
|Sterlin
|21,7274
|21,8363
|% 0,26
|
|Frank
|18,6373
|18,7496
|% 0,42
|
|Riyal
|4,7590
|4,7829
|% 0,26
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|11,91
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.007
|9,31
|
|Cumhuriyet
|6.725
|6.825
|92,00
|
|Tam
|6.757
|6.811
|20,00
|
|Yarım
|3.292
|3.330
|10,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.664
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,41
|19,43
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,21
|0,22
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,97
|