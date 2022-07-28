***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2022 12:38
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048483
BIST
13:032.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 20,36
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.561
13:0317,9364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0573
|Açılış
|: 18,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9379
En Düşük
17,8370
13:0318,2711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0032
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,2082
13:031.004,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 7,44
|Açılış
|: 1.004,61
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.007,79
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler13:01
|PRKAB
|29,04
|167.329.630
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.127.472
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|712.263
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|502.238
|% 9,97
|
|DIRIT
|3,68
|163.804
|% 9,85
|
|LIDFA
|9,83
|101.047.234
|% -9,98
|
|MTRKS
|57,95
|15.314.226
|% -6,76
|
|FENER
|51,40
|191.090.932
|% -5,86
|
|MIPAZ
|7,74
|19.477.162
|% -4,80
|
|KZBGY
|83,45
|52.362.107
|% -4,52
|
|THYAO
|50,55
|1.754.188.831
|% 1,71
|
|SISE
|21,56
|1.062.825.198
|% 1,99
|
|EKGYO
|3,26
|704.633.796
|% 1,24
|
|YKBNK
|4,76
|660.431.708
|% -1,04
|
|EREGL
|27,44
|529.827.141
|% 0,81
|
|EKGYO
|3,26
|704.633.796
|% 1,24
|
|YKBNK
|4,76
|660.431.708
|% -1,04
|
|SKBNK
|1,64
|206.460.519
|% 1,23
|
|TSKB
|2,59
|236.609.829
|% -1,15
|
|ODAS
|3,76
|299.041.151
|% 1,90
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9337
|17,9399
|% 0,34
|
|Euro
|18,2649
|18,2981
|% 0,13
|
|Sterlin
|21,6910
|21,7997
|% 0,09
|
|Frank
|18,6223
|18,7345
|% 0,34
|
|Riyal
|4,7597
|4,7836
|% 0,28
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|8,26
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|9,11
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|97,00
|
|Tam
|6.756
|6.811
|20,00
|
|Yarım
|3.292
|3.330
|10,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.664
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,36
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|0,22
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,88
|