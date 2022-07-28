***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2022 13:22
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048498
BIST
13:532.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 23,77
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.561
13:5317,9387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0596
|Açılış
|: 18,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
13:5318,2378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0365
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1799
13:531.002,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,23
|Açılış
|: 1.002,47
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.007,79
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler13:53
|LUKSK
|66,60
|16.428.571
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.453.883
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.154.813
|% 9,97
|
|BEYAZ
|10,19
|35.208.388
|% 9,92
|
|EMNIS
|39,92
|1.215.446
|% 9,91
|
|LIDFA
|9,83
|106.130.337
|% -9,98
|
|MTRKS
|57,70
|16.336.604
|% -7,16
|
|FENER
|51,10
|205.549.934
|% -6,41
|
|MIPAZ
|7,70
|22.981.234
|% -5,29
|
|UFUK
|75,00
|3.699.040
|% -5,06
|
|THYAO
|50,45
|1.858.691.785
|% 1,51
|
|SISE
|21,58
|1.131.066.104
|% 2,08
|
|EKGYO
|3,25
|733.314.602
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,77
|720.708.958
|% -0,83
|
|EREGL
|27,56
|583.911.763
|% 1,25
|
|EKGYO
|3,25
|733.314.602
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,77
|720.708.958
|% -0,83
|
|SKBNK
|1,66
|217.144.226
|% 2,47
|
|TSKB
|2,62
|261.487.805
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,35
|228.010.870
|% 6,33
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9336
|17,9387
|% 0,33
|
|Euro
|18,2138
|18,2378
|% -0,20
|
|Sterlin
|21,6581
|21,7667
|% -0,06
|
|Frank
|18,5714
|18,6832
|% 0,06
|
|Riyal
|4,7606
|4,7845
|% 0,30
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|4,87
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|7,21
|
|Cumhuriyet
|6.716
|6.820
|87,00
|
|Tam
|6.743
|6.797
|6,00
|
|Yarım
|3.286
|3.323
|3,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.661
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,30
|19,32
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,17
|0,19
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,01
|