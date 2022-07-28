***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2022 13:22
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048501
BIST
13:522.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 24,02
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.561
13:5217,9492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0701
|Açılış
|: 18,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9492
En Düşük
17,8370
13:5218,2324
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0419
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1799
13:521.002,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,34
|Açılış
|: 1.002,58
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.007,79
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler13:52
|LUKSK
|66,60
|16.428.571
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.453.883
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.154.813
|% 9,97
|
|BEYAZ
|10,19
|35.114.773
|% 9,92
|
|EMNIS
|39,92
|1.215.446
|% 9,91
|
|LIDFA
|9,83
|105.298.836
|% -9,98
|
|MTRKS
|57,90
|16.240.116
|% -6,84
|
|FENER
|51,15
|204.802.012
|% -6,32
|
|UFUK
|74,70
|3.693.051
|% -5,44
|
|MIPAZ
|7,69
|22.915.435
|% -5,41
|
|THYAO
|50,50
|1.856.332.886
|% 1,61
|
|SISE
|21,58
|1.130.367.481
|% 2,08
|
|EKGYO
|3,24
|733.168.994
|% 0,62
|
|YKBNK
|4,78
|717.075.109
|% -0,62
|
|EREGL
|27,56
|572.489.831
|% 1,25
|
|EKGYO
|3,24
|733.168.994
|% 0,62
|
|YKBNK
|4,78
|717.075.109
|% -0,62
|
|SKBNK
|1,66
|217.082.333
|% 2,47
|
|TSKB
|2,62
|260.940.771
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,35
|227.798.526
|% 6,33
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9243
|17,9492
|% 0,39
|
|Euro
|18,2017
|18,2324
|% -0,23
|
|Sterlin
|21,6567
|21,7653
|% -0,07
|
|Frank
|18,5697
|18,6816
|% 0,05
|
|Riyal
|4,7605
|4,7844
|% 0,30
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|6,45
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|6,07
|
|Cumhuriyet
|6.716
|6.820
|87,00
|
|Tam
|6.737
|6.791
|0,00
|
|Yarım
|3.283
|3.320
|0,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.659
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,31
|19,34
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|0,16
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,68
|