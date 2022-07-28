***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2022 13:24
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048510
BIST
13:222.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 19,12
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.561
13:2217,9353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0562
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9391
En Düşük
17,8370
13:2218,2603
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0140
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,2082
13:221.004,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 7,03
|Açılış
|: 1.004,27
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.007,79
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler13:22
|PRKAB
|29,04
|171.385.414
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.314.418
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.453.883
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.154.813
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,92
|1.215.446
|% 9,91
|
|LIDFA
|9,83
|102.689.591
|% -9,98
|
|MTRKS
|57,90
|15.929.482
|% -6,84
|
|FENER
|51,25
|197.171.049
|% -6,14
|
|KZBGY
|83,20
|57.085.581
|% -4,81
|
|PEGYO
|2,19
|31.856.882
|% -4,78
|
|THYAO
|50,50
|1.775.027.778
|% 1,61
|
|SISE
|21,54
|1.076.324.051
|% 1,89
|
|EKGYO
|3,24
|730.947.646
|% 0,62
|
|YKBNK
|4,77
|666.369.192
|% -0,83
|
|EREGL
|27,48
|537.820.703
|% 0,96
|
|EKGYO
|3,24
|730.947.646
|% 0,62
|
|YKBNK
|4,77
|666.369.192
|% -0,83
|
|SKBNK
|1,65
|211.021.594
|% 1,85
|
|TSKB
|2,59
|241.432.640
|% -1,15
|
|ODAS
|3,76
|314.319.397
|% 1,90
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9318
|17,9353
|% 0,31
|
|Euro
|18,2399
|18,2603
|% -0,08
|
|Sterlin
|21,6954
|21,8042
|% 0,11
|
|Frank
|18,6152
|18,7274
|% 0,30
|
|Riyal
|4,7607
|4,7846
|% 0,30
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|8,93
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|6,98
|
|Cumhuriyet
|6.717
|6.819
|86,00
|
|Tam
|6.741
|6.794
|3,00
|
|Yarım
|3.285
|3.322
|2,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.660
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,40
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|0,18
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,02
|