***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2022 13:42
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048512
BIST
13:342.567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 22,75
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.561
13:3417,9409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0618
|Açılış
|: 102,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 101,6700
|
17,9409
En Düşük
17,8370
13:3418,2259
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0484
|Açılış
|: 22,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9100
|
18,4043
En Düşük
18,1799
13:3411,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 0,20
|Açılış
|: 11,18
|
|Önceki Kapanış
|: 10,99
|
11,27
En Düşük
10,95
BIST En Aktif Hisseler13:34
|PRKAB
|29,04
|171.806.117
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.341.591
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.453.883
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.154.813
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,92
|1.215.446
|% 9,91
|
|LIDFA
|9,83
|103.487.325
|% -9,98
|
|MTRKS
|57,75
|16.046.328
|% -7,08
|
|FENER
|51,20
|199.577.936
|% -6,23
|
|UFUK
|75,00
|3.031.241
|% -5,06
|
|MIPAZ
|7,74
|22.052.583
|% -4,80
|
|THYAO
|50,50
|1.796.849.416
|% 1,61
|
|SISE
|21,60
|1.111.136.154
|% 2,18
|
|EKGYO
|3,25
|731.530.817
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,77
|677.814.018
|% -0,83
|
|EREGL
|27,50
|549.740.621
|% 1,03
|
|EKGYO
|3,25
|731.530.817
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,77
|677.814.018
|% -0,83
|
|SKBNK
|1,65
|213.617.587
|% 1,85
|
|TSKB
|2,59
|243.343.061
|% -1,15
|
|HLGYO
|2,38
|209.093.203
|% 7,69
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9289
|17,9409
|% 0,35
|
|Euro
|18,1979
|18,2259
|% -0,26
|
|Sterlin
|21,7011
|21,8099
|% 0,14
|
|Frank
|18,6119
|18,7240
|% 0,28
|
|Riyal
|4,7607
|4,7846
|% 0,30
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|6,83
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|7,52
|
|Cumhuriyet
|6.718
|6.820
|87,00
|
|Tam
|6.746
|6.799
|8,00
|
|Yarım
|3.287
|3.324
|4,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.662
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,37
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|0,20
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,00
|