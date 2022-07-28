***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2022 13:42
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048514
BIST
13:462.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 24,05
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.561
13:4617,9411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0620
|Açılış
|: 18,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9411
En Düşük
17,8370
13:4618,2472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0271
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1799
13:461.003,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,07
|Açılış
|: 1.003,31
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.007,79
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler13:44
|LUKSK
|66,60
|16.408.591
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.453.883
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.154.813
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,92
|1.215.446
|% 9,91
|
|DIRIT
|3,68
|505.687
|% 9,85
|
|LIDFA
|9,83
|104.585.385
|% -9,98
|
|MTRKS
|57,95
|16.141.473
|% -6,76
|
|FENER
|51,15
|203.311.263
|% -6,32
|
|MIPAZ
|7,69
|22.596.009
|% -5,41
|
|UFUK
|74,90
|3.643.601
|% -5,19
|
|THYAO
|50,50
|1.814.702.660
|% 1,61
|
|SISE
|21,58
|1.122.626.206
|% 2,08
|
|EKGYO
|3,25
|732.745.804
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,77
|708.025.326
|% -0,83
|
|EREGL
|27,52
|567.220.908
|% 1,10
|
|EKGYO
|3,25
|732.745.804
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,77
|708.025.326
|% -0,83
|
|SKBNK
|1,66
|216.769.745
|% 2,47
|
|TSKB
|2,60
|257.783.350
|% -0,76
|
|HLGYO
|2,32
|224.040.335
|% 4,98
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9259
|17,9477
|% 0,38
|
|Euro
|18,2073
|18,2417
|% -0,18
|
|Sterlin
|21,6761
|21,7848
|% 0,02
|
|Frank
|18,5902
|18,7022
|% 0,16
|
|Riyal
|4,7602
|4,7841
|% 0,29
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|4,48
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|6,96
|
|Cumhuriyet
|6.716
|6.820
|87,00
|
|Tam
|6.743
|6.797
|6,00
|
|Yarım
|3.286
|3.323
|3,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.661
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,29
|19,31
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|0,19
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,03
|