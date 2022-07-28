***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2022 14:08
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048525
BIST
14:482.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 23,64
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.561
14:4817,9313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0522
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
14:4818,1944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0799
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
14:481.001,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,15
|Açılış
|: 1.001,39
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.007,79
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler14:48
|LUKSK
|66,60
|16.522.610
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|NTGAZ
|11,30
|67.479.146
|% 9,92
|
|LIDFA
|9,86
|152.850.894
|% -9,71
|
|FENER
|49,76
|257.677.327
|% -8,86
|
|MTRKS
|57,25
|17.235.105
|% -7,88
|
|UFUK
|74,55
|4.230.431
|% -5,63
|
|MIPAZ
|7,68
|27.063.623
|% -5,54
|
|THYAO
|50,45
|1.938.088.926
|% 1,51
|
|SISE
|21,60
|1.230.762.148
|% 2,18
|
|YKBNK
|4,76
|819.900.637
|% -1,04
|
|EKGYO
|3,24
|739.161.493
|% 0,62
|
|AKBNK
|8,71
|688.017.344
|% -1,36
|
|EKGYO
|3,24
|739.161.493
|% 0,62
|
|YKBNK
|4,76
|819.900.637
|% -1,04
|
|SKBNK
|1,65
|239.344.142
|% 1,85
|
|TSKB
|2,62
|293.121.169
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,32
|253.207.051
|% 4,98
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9199
|17,9313
|% 0,29
|
|Euro
|18,1726
|18,1944
|% -0,44
|
|Sterlin
|21,6310
|21,7395
|% -0,19
|
|Frank
|18,5273
|18,6389
|% -0,18
|
|Riyal
|4,7535
|4,7773
|% 0,15
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|7,02
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|4,15
|
|Cumhuriyet
|6.692
|6.793
|60,00
|
|Tam
|6.718
|6.775
|-16,00
|
|Yarım
|3.273
|3.312
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.656
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,41
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|0,16
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,13
|