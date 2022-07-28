***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2022 14:08
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048530
BIST
14:492.567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 23,22
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.561
14:4917,9313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0522
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
14:4918,1944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0799
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
14:491.002,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,95
|Açılış
|: 1.002,19
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.007,79
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler14:47
|LUKSK
|66,60
|16.522.610
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|NTGAZ
|11,30
|67.235.608
|% 9,92
|
|LIDFA
|9,90
|151.695.980
|% -9,34
|
|FENER
|49,86
|246.750.315
|% -8,68
|
|MTRKS
|57,30
|17.163.782
|% -7,80
|
|UFUK
|74,50
|4.225.586
|% -5,70
|
|MIPAZ
|7,68
|26.853.834
|% -5,54
|
|THYAO
|50,50
|1.926.213.768
|% 1,61
|
|SISE
|21,62
|1.225.338.525
|% 2,27
|
|YKBNK
|4,76
|807.894.373
|% -1,04
|
|EKGYO
|3,25
|738.919.451
|% 0,93
|
|AKBNK
|8,71
|680.084.616
|% -1,36
|
|EKGYO
|3,25
|738.919.451
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,76
|807.894.373
|% -1,04
|
|SKBNK
|1,65
|238.740.530
|% 1,85
|
|TSKB
|2,62
|292.987.246
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,33
|252.377.655
|% 5,43
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9194
|17,9261
|% 0,26
|
|Euro
|18,1692
|18,1948
|% -0,44
|
|Sterlin
|21,6301
|21,7386
|% -0,19
|
|Frank
|18,5350
|18,6467
|% -0,13
|
|Riyal
|4,7531
|4,7770
|% 0,14
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|5,90
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.003
|5,37
|
|Cumhuriyet
|6.701
|6.802
|69,00
|
|Tam
|6.734
|6.787
|-4,00
|
|Yarım
|3.281
|3.318
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.659
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,38
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,14
|0,16
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,98
|
Seans Raporu
14:47
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15:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 24 artarak (% 0.93 ) 2, 731
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15:01RALYH
Yüzde 5.10 oranında artışla 15.47 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 172, 295 adet işlem
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15:00HLGYO
Yüzde 5.43 oranında artışla 2.33 lira fiyatla işlem gören hissede 108, 322, 640 adet işlem
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14:59GRNYO
Yüzde 5.59 oranında artışla 3.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 796, 241 adet işlem
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14:58ULAS
Yüzde 4.78 oranında artışla 3.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 413, 581 adet işlem