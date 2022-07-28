***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2022 14:08
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048532
BIST
14:492.567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 23,22
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.561
14:4917,9313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0522
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
14:4918,1944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0799
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
14:491.002,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,95
|Açılış
|: 1.002,19
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.007,79
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler14:49
|LUKSK
|66,60
|16.522.610
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|NTGAZ
|11,30
|67.480.920
|% 9,92
|
|LIDFA
|9,87
|154.641.830
|% -9,62
|
|FENER
|49,66
|262.530.697
|% -9,05
|
|MTRKS
|57,15
|17.282.908
|% -8,05
|
|UFUK
|74,00
|4.251.771
|% -6,33
|
|MIPAZ
|7,65
|27.071.595
|% -5,90
|
|THYAO
|50,45
|1.938.381.202
|% 1,51
|
|SISE
|21,58
|1.231.157.506
|% 2,08
|
|YKBNK
|4,76
|820.073.955
|% -1,04
|
|EKGYO
|3,24
|739.192.357
|% 0,62
|
|AKBNK
|8,70
|694.391.601
|% -1,47
|
|EKGYO
|3,24
|739.192.357
|% 0,62
|
|YKBNK
|4,76
|820.073.955
|% -1,04
|
|SKBNK
|1,66
|239.351.242
|% 2,47
|
|TSKB
|2,62
|293.122.573
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,33
|253.836.708
|% 5,43
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9199
|17,9313
|% 0,29
|
|Euro
|18,1726
|18,1944
|% -0,44
|
|Sterlin
|21,6468
|21,7554
|% -0,11
|
|Frank
|18,5281
|18,6397
|% -0,17
|
|Riyal
|4,7544
|4,7783
|% 0,17
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|5,90
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.003
|5,37
|
|Cumhuriyet
|6.701
|6.802
|69,00
|
|Tam
|6.734
|6.787
|-4,00
|
|Yarım
|3.281
|3.318
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.659
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,38
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,14
|0,16
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,98
|