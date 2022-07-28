***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2022 14:08
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048535
BIST
15:122.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 19,96
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.561
15:1217,9283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0492
|Açılış
|: 17,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
15:1218,2127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0616
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
15:121.002,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,90
|Açılış
|: 1.002,14
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.007,79
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler15:12
|LUKSK
|66,60
|16.560.439
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|NTGAZ
|11,30
|67.939.869
|% 9,92
|
|LIDFA
|9,83
|161.584.120
|% -9,98
|
|FENER
|50,15
|285.405.347
|% -8,15
|
|MTRKS
|57,40
|17.851.932
|% -7,64
|
|MIPAZ
|7,61
|28.018.130
|% -6,40
|
|KZBGY
|82,40
|71.863.656
|% -5,72
|
|THYAO
|50,30
|1.995.341.611
|% 1,21
|
|SISE
|21,54
|1.258.997.449
|% 1,89
|
|YKBNK
|4,75
|852.753.743
|% -1,25
|
|EKGYO
|3,25
|753.313.841
|% 0,93
|
|AKBNK
|8,69
|718.975.103
|% -1,59
|
|EKGYO
|3,25
|753.313.841
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,75
|852.753.743
|% -1,25
|
|SKBNK
|1,64
|243.715.533
|% 1,23
|
|TSKB
|2,63
|302.979.571
|% 0,38
|
|HLGYO
|2,33
|255.989.589
|% 5,43
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9174
|17,9283
|% 0,28
|
|Euro
|18,1897
|18,2127
|% -0,34
|
|Sterlin
|21,6359
|21,7444
|% -0,16
|
|Frank
|18,5407
|18,6524
|% -0,10
|
|Riyal
|4,7583
|4,7822
|% 0,25
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|3,08
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|4,90
|
|Cumhuriyet
|6.686
|6.785
|52,00
|
|Tam
|6.714
|6.779
|-12,00
|
|Yarım
|3.272
|3.314
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.657
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,36
|19,39
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,15
|0,16
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,16
|
Seans Raporu
15:12
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15:28KAPLM
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15:27XU100
Endeks 2, 563 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 76 üstünde . İşlem hacmi 18, 741.00 milyon TL de
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15:27PRKAB
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15:26BIZIM
Yüzde 9.06 oranında artışla 22.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 678, 006 adet işlem
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15:25HLGYO
Yüzde 5.43 oranında artışla 2.33 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 503, 476 adet işlem