***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2022 14:08
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans Sunum Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048537
BIST
17:002.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,82
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.542
17:0017,9133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0342
|Açılış
|: 17,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
17:0018,2401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0342
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
17:001.008,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 10,96
|Açılış
|: 1.008,20
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.011,56
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler16:58
|PRKAB
|29,04
|259.363.185
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.787.811
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|LIDFA
|9,83
|163.326.635
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|80.321.151
|% -9,95
|
|FENER
|49,84
|337.792.267
|% -8,72
|
|MTRKS
|57,25
|19.786.325
|% -7,88
|
|YEOTK
|87,90
|225.206.870
|% -5,53
|
|THYAO
|49,76
|2.650.006.446
|% 0,12
|
|SISE
|21,36
|1.602.482.815
|% 1,04
|
|YKBNK
|4,67
|1.228.421.034
|% -2,91
|
|AKBNK
|8,52
|1.111.859.862
|% -3,51
|
|EKGYO
|3,18
|1.064.022.745
|% -1,24
|
|EKGYO
|3,18
|1.064.022.745
|% -1,24
|
|YKBNK
|4,67
|1.228.421.034
|% -2,91
|
|SKBNK
|1,63
|301.993.982
|% 0,62
|
|ODAS
|3,75
|585.998.804
|% 1,63
|
|TSKB
|2,60
|392.773.722
|% -0,76
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9006
|17,9147
|% 0,20
|
|Euro
|18,2013
|18,2469
|% -0,15
|
|Sterlin
|21,6453
|21,7539
|% -0,12
|
|Frank
|18,6055
|18,7176
|% 0,25
|
|Riyal
|4,7516
|4,7754
|% 0,11
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|15,32
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|12,84
|
|Cumhuriyet
|6.716
|6.818
|85,00
|
|Tam
|6.733
|6.800
|9,00
|
|Yarım
|3.281
|3.324
|4,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.662
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,64
|19,67
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,41
|0,43
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,51
|
Seans Raporu
16:58
daha fazla
-
17:12XU100
Endeks 2, 548 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 25, 240.00 milyon TL de
-
17:12INTEM
Yüzde 8.01 oranında artışla 91.70 lira fiyatla işlem gören hissede 559, 508 adet işlem
-
17:10ULAS
Yüzde 6.69 oranında artışla 3.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 634, 760 adet işlem
-
17:09BIZIM
Yüzde 9.84 oranında artışla 22.54 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 350, 818 adet işlem
-
17:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, YKBNK, GARAN