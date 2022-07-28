***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2022 14:15
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048546
BIST
16:032.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 8,41
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.552
16:0317,9331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0540
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
16:0318,2957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0214
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
16:031.004,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,42
|Açılış
|: 1.004,66
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.008,59
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler16:03
|PRKAB
|29,04
|256.436.098
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.600.199
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|LIDFA
|9,83
|162.762.964
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|78.469.261
|% -9,95
|
|FENER
|50,05
|316.118.986
|% -8,33
|
|MTRKS
|57,70
|19.188.598
|% -7,16
|
|UFUK
|74,00
|4.587.987
|% -6,33
|
|THYAO
|50,25
|2.178.461.547
|% 1,11
|
|SISE
|21,52
|1.407.908.792
|% 1,80
|
|YKBNK
|4,72
|940.309.489
|% -1,87
|
|EKGYO
|3,23
|844.663.540
|% 0,31
|
|AKBNK
|8,63
|842.524.462
|% -2,27
|
|EKGYO
|3,23
|844.663.540
|% 0,31
|
|YKBNK
|4,72
|940.309.489
|% -1,87
|
|SKBNK
|1,63
|261.304.945
|% 0,62
|
|TSKB
|2,61
|331.399.103
|% -0,38
|
|ODAS
|3,77
|466.360.168
|% 2,17
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9285
|17,9331
|% 0,30
|
|Euro
|18,2696
|18,2957
|% 0,12
|
|Sterlin
|21,6908
|21,7995
|% 0,09
|
|Frank
|18,6428
|18,7551
|% 0,45
|
|Riyal
|4,7581
|4,7820
|% 0,25
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|11,85
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|9,92
|
|Cumhuriyet
|6.696
|6.797
|64,00
|
|Tam
|6.726
|6.793
|2,00
|
|Yarım
|3.277
|3.321
|1,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.660
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,62
|19,65
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,30
|0,31
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,81
|
Seans Raporu
16:03
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