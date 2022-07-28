***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2022 14:22
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048560
BIST
16:032.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 8,41
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.552
16:0317,9331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0540
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
16:0318,2957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0214
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
16:031.004,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,42
|Açılış
|: 1.004,66
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.008,59
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler16:01
|PRKAB
|29,04
|256.119.213
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.599.533
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|LIDFA
|9,83
|162.724.371
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|77.101.298
|% -9,95
|
|FENER
|50,00
|313.776.130
|% -8,42
|
|MTRKS
|57,70
|19.150.860
|% -7,16
|
|YEOTK
|87,70
|147.182.210
|% -5,75
|
|THYAO
|50,20
|2.174.289.026
|% 1,01
|
|SISE
|21,54
|1.406.070.446
|% 1,89
|
|YKBNK
|4,74
|934.969.894
|% -1,46
|
|EKGYO
|3,23
|843.936.634
|% 0,31
|
|AKBNK
|8,64
|831.521.914
|% -2,15
|
|EKGYO
|3,23
|843.936.634
|% 0,31
|
|YKBNK
|4,74
|934.969.894
|% -1,46
|
|SKBNK
|1,63
|260.977.606
|% 0,62
|
|TSKB
|2,61
|331.307.156
|% -0,38
|
|ODAS
|3,76
|461.881.745
|% 1,90
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9294
|17,9368
|% 0,32
|
|Euro
|18,2611
|18,2865
|% 0,07
|
|Sterlin
|21,7038
|21,8127
|% 0,15
|
|Frank
|18,6556
|18,7680
|% 0,52
|
|Riyal
|4,7583
|4,7821
|% 0,25
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|8,75
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.008
|10,32
|
|Cumhuriyet
|6.696
|6.797
|64,00
|
|Tam
|6.727
|6.797
|6,00
|
|Yarım
|3.278
|3.323
|3,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.661
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,46
|19,49
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,34
|0,35
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,77
|