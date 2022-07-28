***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2022 14:34
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048563
BIST
16:232.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,81
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.542
16:2317,9370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0579
|Açılış
|: 17,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
16:2318,2857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0114
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
16:231.008,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 11,35
|Açılış
|: 1.008,59
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.008,91
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler16:23
|PRKAB
|29,04
|257.976.554
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.735.463
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|LIDFA
|9,83
|163.031.922
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|79.672.112
|% -9,95
|
|FENER
|49,88
|324.506.250
|% -8,64
|
|MTRKS
|57,40
|19.408.212
|% -7,64
|
|UFUK
|74,55
|4.733.383
|% -5,63
|
|THYAO
|50,00
|2.391.709.780
|% 0,60
|
|SISE
|21,46
|1.501.686.884
|% 1,51
|
|YKBNK
|4,69
|1.102.845.164
|% -2,49
|
|AKBNK
|8,58
|982.955.576
|% -2,83
|
|EKGYO
|3,19
|921.344.707
|% -0,93
|
|EKGYO
|3,19
|921.344.707
|% -0,93
|
|YKBNK
|4,69
|1.102.845.164
|% -2,49
|
|SKBNK
|1,63
|280.650.500
|% 0,62
|
|TSKB
|2,60
|372.588.538
|% -0,76
|
|ODAS
|3,76
|498.379.901
|% 1,90
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9260
|17,9370
|% 0,32
|
|Euro
|18,2571
|18,2857
|% 0,06
|
|Sterlin
|21,7419
|21,8509
|% 0,33
|
|Frank
|18,6826
|18,7952
|% 0,66
|
|Riyal
|4,7593
|4,7832
|% 0,27
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|11,54
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.005
|7,43
|
|Cumhuriyet
|6.700
|6.802
|69,00
|
|Tam
|6.708
|6.777
|-14,00
|
|Yarım
|3.268
|3.313
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.656
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,62
|19,65
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,25
|0,27
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,01
|
Seans Raporu
16:23
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