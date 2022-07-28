***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2022 13:22
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048502
BIST
16:212.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 5,08
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.542
16:2117,9313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0522
|Açılış
|: 17,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
16:2118,2769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0026
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
16:211.008,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 11,19
|Açılış
|: 1.008,43
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.008,59
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler16:21
|PRKAB
|29,04
|257.976.554
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.735.463
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|LIDFA
|9,83
|163.031.922
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|79.672.112
|% -9,95
|
|FENER
|49,88
|324.506.250
|% -8,64
|
|MTRKS
|57,40
|19.408.212
|% -7,64
|
|UFUK
|74,55
|4.733.383
|% -5,63
|
|THYAO
|50,00
|2.391.709.780
|% 0,60
|
|SISE
|21,46
|1.501.686.884
|% 1,51
|
|YKBNK
|4,69
|1.102.845.164
|% -2,49
|
|AKBNK
|8,58
|982.955.576
|% -2,83
|
|EKGYO
|3,19
|921.344.707
|% -0,93
|
|EKGYO
|3,19
|921.344.707
|% -0,93
|
|YKBNK
|4,69
|1.102.845.164
|% -2,49
|
|SKBNK
|1,63
|280.650.500
|% 0,62
|
|TSKB
|2,60
|372.588.538
|% -0,76
|
|ODAS
|3,76
|498.379.901
|% 1,90
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9200
|17,9313
|% 0,29
|
|Euro
|18,2530
|18,2769
|% 0,01
|
|Sterlin
|21,7303
|21,8393
|% 0,27
|
|Frank
|18,6742
|18,7867
|% 0,62
|
|Riyal
|4,7592
|4,7831
|% 0,27
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.754
|19,75
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|8,88
|
|Cumhuriyet
|6.682
|6.783
|50,00
|
|Tam
|6.714
|6.779
|-12,00
|
|Yarım
|3.272
|3.314
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.656
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,70
|19,74
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,31
|0,33
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,76
|
Seans Raporu
16:21
daha fazla
-
16:35GLYHO
Yüzde 4.30 oranında artışla 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 904, 907 adet işlem
-
16:33ASUZU
Yüzde 6.79 oranında artışla 239.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 099, 318 adet işlem
-
16:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 09 artarak (% 0.08 ) 2, 708
-
16:32XU100
Endeks 2, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 22, 785.00 milyon TL de
-
16:32IHGZT
Yüzde 9.23 oranında artışla 0.71 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 251, 221 adet işlem