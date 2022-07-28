***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2022 14:08
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans Sunum Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048526
BIST
16:482.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,03
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.542
16:4817,9010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0219
|Açılış
|: 17,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
16:4818,2136
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0607
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
16:481.009,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 12,55
|Açılış
|: 1.009,79
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.011,56
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler16:46
|PRKAB
|29,04
|258.938.794
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.787.145
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|LIDFA
|9,83
|163.279.294
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|80.218.212
|% -9,95
|
|FENER
|49,98
|332.773.380
|% -8,46
|
|MTRKS
|57,50
|19.718.972
|% -7,48
|
|YEOTK
|88,35
|217.162.536
|% -5,05
|
|THYAO
|49,78
|2.543.099.216
|% 0,16
|
|SISE
|21,38
|1.559.870.356
|% 1,14
|
|YKBNK
|4,67
|1.187.517.758
|% -2,91
|
|AKBNK
|8,51
|1.059.242.135
|% -3,62
|
|EKGYO
|3,20
|994.779.437
|% -0,62
|
|EKGYO
|3,20
|994.779.437
|% -0,62
|
|YKBNK
|4,67
|1.187.517.758
|% -2,91
|
|SKBNK
|1,63
|293.970.541
|% 0,62
|
|ODAS
|3,76
|570.411.226
|% 1,90
|
|TSKB
|2,60
|391.377.823
|% -0,76
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9093
|17,9180
|% 0,22
|
|Euro
|18,2046
|18,2380
|% -0,20
|
|Sterlin
|21,6964
|21,8052
|% 0,12
|
|Frank
|18,6546
|18,7669
|% 0,51
|
|Riyal
|4,7591
|4,7829
|% 0,26
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|15,32
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|12,84
|
|Cumhuriyet
|6.716
|6.818
|85,00
|
|Tam
|6.733
|6.800
|9,00
|
|Yarım
|3.281
|3.324
|4,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.662
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,64
|19,67
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,41
|0,43
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,51
|