***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2022 14:08
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048529
BIST
15:492.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 18,30
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.555
15:4917,9369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0578
|Açılış
|: 17,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
15:4918,2718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0025
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
15:491.008,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 10,82
|Açılış
|: 1.008,06
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.008,35
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler15:47
|LUKSK
|66,60
|16.578.021
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|NTGAZ
|11,30
|72.439.959
|% 9,92
|
|LIDFA
|9,83
|162.521.952
|% -9,98
|
|FENER
|49,84
|306.131.855
|% -8,72
|
|KZBGY
|80,40
|75.724.454
|% -8,01
|
|MTRKS
|57,85
|18.829.683
|% -6,92
|
|YEOTK
|87,75
|142.549.032
|% -5,70
|
|THYAO
|50,20
|2.141.076.353
|% 1,01
|
|SISE
|21,54
|1.371.170.353
|% 1,89
|
|YKBNK
|4,74
|912.057.656
|% -1,46
|
|EKGYO
|3,22
|834.897.670
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,66
|799.635.567
|% -1,93
|
|EKGYO
|3,22
|834.897.670
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,74
|912.057.656
|% -1,46
|
|SKBNK
|1,64
|256.575.572
|% 1,23
|
|TSKB
|2,62
|329.005.760
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,29
|275.927.620
|% 3,62
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9268
|17,9365
|% 0,32
|
|Euro
|18,2491
|18,2705
|% -0,02
|
|Sterlin
|21,6971
|21,8059
|% 0,12
|
|Frank
|18,6351
|18,7473
|% 0,40
|
|Riyal
|4,7584
|4,7822
|% 0,25
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|13,41
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|9,19
|
|Cumhuriyet
|6.696
|6.798
|65,00
|
|Tam
|6.721
|6.788
|-3,00
|
|Yarım
|3.275
|3.319
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.659
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,65
|19,68
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,28
|0,29
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,95
|
Seans Raporu
15:47
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