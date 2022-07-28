***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2022 14:08
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048531
BIST
15:342.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 12,48
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.555
15:3417,9306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0515
|Açılış
|: 17,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
15:3418,2738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0005
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
15:341.004,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,96
|Açılış
|: 1.004,20
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.007,79
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler15:32
|LUKSK
|66,60
|16.564.768
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|NTGAZ
|11,30
|71.896.135
|% 9,92
|
|LIDFA
|9,83
|162.107.666
|% -9,98
|
|FENER
|49,98
|297.286.657
|% -8,46
|
|MTRKS
|57,65
|18.552.130
|% -7,24
|
|KZBGY
|81,70
|74.263.575
|% -6,52
|
|MIPAZ
|7,66
|28.318.583
|% -5,78
|
|THYAO
|50,35
|2.041.354.969
|% 1,31
|
|SISE
|21,58
|1.270.959.749
|% 2,08
|
|YKBNK
|4,75
|889.780.220
|% -1,25
|
|EKGYO
|3,25
|765.873.705
|% 0,93
|
|AKBNK
|8,68
|752.021.344
|% -1,70
|
|EKGYO
|3,25
|765.873.705
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,75
|889.780.220
|% -1,25
|
|SKBNK
|1,64
|244.588.491
|% 1,23
|
|TSKB
|2,63
|314.668.748
|% 0,38
|
|HLGYO
|2,32
|259.653.391
|% 4,98
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9196
|17,9308
|% 0,29
|
|Euro
|18,2505
|18,2739
|% 0,00
|
|Sterlin
|21,6472
|21,7557
|% -0,11
|
|Frank
|18,5933
|18,7053
|% 0,18
|
|Riyal
|4,7582
|4,7820
|% 0,25
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|3,08
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|4,90
|
|Cumhuriyet
|6.686
|6.785
|52,00
|
|Tam
|6.714
|6.779
|-12,00
|
|Yarım
|3.272
|3.314
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.657
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,36
|19,39
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,15
|0,16
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,16
|
Seans Raporu
15:32
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15:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 27 artarak (% 0.64 ) 2, 723
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15:47XU100
Endeks 2, 562 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 19, 478.00 milyon TL de
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15:47ASUZU
Yüzde 7.28 oranında artışla 240.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 026, 406 adet işlem
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15:45HLGYO
Yüzde 4.98 oranında artışla 2.32 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 138, 685 adet işlem
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15:43KONKA
Yüzde 6.40 oranında artışla 21.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 853, 172 adet işlem