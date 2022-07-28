***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2022 14:08
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048534
BIST
15:292.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 19,76
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.561
15:2917,9340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0549
|Açılış
|: 17,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
15:2918,2519
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0224
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
15:291.001,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,94
|Açılış
|: 1.001,18
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.007,79
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler15:29
|LUKSK
|66,60
|16.560.505
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|NTGAZ
|11,30
|71.828.685
|% 9,92
|
|LIDFA
|9,83
|162.050.466
|% -9,98
|
|FENER
|49,98
|295.297.043
|% -8,46
|
|MTRKS
|57,90
|18.529.690
|% -6,84
|
|KZBGY
|81,70
|74.263.575
|% -6,52
|
|UFUK
|74,00
|4.470.971
|% -6,33
|
|THYAO
|50,40
|2.036.991.141
|% 1,41
|
|SISE
|21,58
|1.266.182.292
|% 2,08
|
|YKBNK
|4,74
|885.478.455
|% -1,46
|
|EKGYO
|3,25
|754.089.005
|% 0,93
|
|AKBNK
|8,68
|740.841.850
|% -1,70
|
|EKGYO
|3,25
|754.089.005
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,74
|885.478.455
|% -1,46
|
|SKBNK
|1,64
|244.537.554
|% 1,23
|
|TSKB
|2,62
|313.963.491
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,32
|257.938.237
|% 4,98
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9136
|17,9340
|% 0,31
|
|Euro
|18,2248
|18,2519
|% -0,12
|
|Sterlin
|21,6451
|21,7536
|% -0,12
|
|Frank
|18,5924
|18,7044
|% 0,18
|
|Riyal
|4,7579
|4,7818
|% 0,24
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|10,69
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|5,25
|
|Cumhuriyet
|6.676
|6.777
|44,00
|
|Tam
|6.708
|6.768
|-23,00
|
|Yarım
|3.269
|3.309
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.654
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,48
|19,52
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|0,19
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,41
|