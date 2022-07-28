***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2022 14:08
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048536
BIST
15:332.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 11,39
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.555
15:3317,9312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0521
|Açılış
|: 17,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
15:3318,2749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0006
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
15:331.004,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,96
|Açılış
|: 1.004,20
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.007,79
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler15:33
|LUKSK
|66,60
|16.575.690
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|BEYAZ
|10,19
|36.341.272
|% 9,92
|
|LIDFA
|9,83
|162.131.730
|% -9,98
|
|FENER
|50,05
|298.300.905
|% -8,33
|
|MTRKS
|57,85
|18.612.293
|% -6,92
|
|KZBGY
|81,70
|74.263.575
|% -6,52
|
|MIPAZ
|7,63
|28.350.760
|% -6,15
|
|THYAO
|50,25
|2.051.916.393
|% 1,11
|
|SISE
|21,56
|1.282.347.018
|% 1,99
|
|YKBNK
|4,74
|897.612.484
|% -1,46
|
|EKGYO
|3,25
|766.216.020
|% 0,93
|
|AKBNK
|8,68
|753.292.236
|% -1,70
|
|EKGYO
|3,25
|766.216.020
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,74
|897.612.484
|% -1,46
|
|SKBNK
|1,64
|244.681.056
|% 1,23
|
|TSKB
|2,62
|316.311.484
|% 0,00
|
|ODAS
|3,78
|416.864.284
|% 2,44
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9179
|17,9312
|% 0,29
|
|Euro
|18,2509
|18,2749
|% 0,00
|
|Sterlin
|21,6710
|21,7797
|% -0,00
|
|Frank
|18,6033
|18,7154
|% 0,23
|
|Riyal
|4,7571
|4,7809
|% 0,22
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|10,69
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|5,25
|
|Cumhuriyet
|6.676
|6.777
|44,00
|
|Tam
|6.708
|6.768
|-23,00
|
|Yarım
|3.269
|3.309
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.654
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,48
|19,52
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|0,19
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,41
|
Seans Raporu
15:33
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