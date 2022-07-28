***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2022 14:22
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048557
BIST
16:482.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,03
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.542
16:4817,9140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0349
|Açılış
|: 17,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
16:4818,2342
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0401
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
16:481.008,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 11,51
|Açılış
|: 1.008,75
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.011,56
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler16:48
|PRKAB
|29,04
|258.938.794
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.787.145
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|LIDFA
|9,83
|163.253.137
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|80.200.583
|% -9,95
|
|FENER
|49,98
|332.523.123
|% -8,46
|
|MTRKS
|57,50
|19.718.972
|% -7,48
|
|YEOTK
|87,70
|215.805.859
|% -5,75
|
|THYAO
|49,90
|2.513.843.806
|% 0,40
|
|SISE
|21,46
|1.549.247.051
|% 1,51
|
|YKBNK
|4,68
|1.176.808.770
|% -2,70
|
|AKBNK
|8,57
|1.030.311.211
|% -2,94
|
|EKGYO
|3,21
|980.929.146
|% -0,31
|
|EKGYO
|3,21
|980.929.146
|% -0,31
|
|YKBNK
|4,68
|1.176.808.770
|% -2,70
|
|SKBNK
|1,63
|293.950.895
|% 0,62
|
|ODAS
|3,75
|566.356.401
|% 1,63
|
|TSKB
|2,60
|381.201.530
|% -0,76
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8867
|17,9163
|% 0,21
|
|Euro
|18,2010
|18,2419
|% -0,18
|
|Sterlin
|21,7152
|21,8242
|% 0,20
|
|Frank
|18,6724
|18,7848
|% 0,61
|
|Riyal
|4,7587
|4,7826
|% 0,26
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|18,96
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|11,77
|
|Cumhuriyet
|6.702
|6.803
|70,00
|
|Tam
|6.725
|6.796
|5,00
|
|Yarım
|3.277
|3.322
|2,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.661
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,79
|19,83
|0,72
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,34
|0,36
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,72
|
Seans Raporu
16:48
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