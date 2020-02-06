***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.02.2020 14:58
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ocak 2020 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817352
BIST
15:31123.500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 1.179,33
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
15:315,9894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0090
|Açılış
|: 5,9860
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
15:316,5910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0127
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
15:31301,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 1,79
|Açılış
|: 301,27
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,84
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|30,10
|13.773.684
|% 12,73
|
|AKMGY
|28,80
|2.976.988
|% 11,71
|
|VESTL
|16,49
|297.277.205
|% 11,57
|
|ARSAN
|5,01
|18.893.759
|% 10,11
|
|ULUSE
|37,64
|5.809.063
|% 9,99
|
|DOKTA
|64,05
|3.973.086
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|ISBTR
|47.000,00
|635.500
|% -6,00
|
|TKNSA
|8,98
|2.226.605
|% -5,97
|
|THYAO
|14,90
|1.460.881.401
|% 1,98
|
|ODAS
|2,27
|612.393.891
|% 2,25
|
|SASA
|9,37
|575.807.474
|% -0,95
|
|SISE
|5,64
|516.237.512
|% 2,36
|
|YKBNK
|3,14
|408.335.965
|% 4,67
|
|ODAS
|2,27
|612.393.891
|% 2,25
|
|CEMAS
|1,25
|233.951.405
|% 2,46
|
|TEKTU
|1,76
|242.169.315
|% 4,14
|
|KRDMD
|2,97
|396.598.735
|% 2,41
|
|IEYHO
|0,72
|95.328.765
|% -2,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7377
|7,7765
|% -0,11
|
|Frank
|6,1178
|6,1546
|% -0,01
|
|Riyal
|1,5906
|1,5986
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.564
|1.565
|7,48
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,62
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|16,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|9,97
|
|Yarım
|960
|984
|4,82
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,41
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,78
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,03
|
|B. Petrol
|55,51
|55,51
|0,23
|
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