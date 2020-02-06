***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.02.2020 14:58
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ocak 2020 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817353
BIST
15:43123.528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 1.207,36
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
15:435,9885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0081
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
15:436,5937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0154
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
15:43301,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 1,81
|Açılış
|: 301,29
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,84
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|29,30
|3.701.344
|% 13,65
|
|VESTL
|16,42
|323.032.281
|% 11,10
|
|ULUSE
|37,82
|6.013.971
|% 10,52
|
|CEOEM
|8,33
|42.776.697
|% 9,89
|
|ARSAN
|5,00
|19.923.848
|% 9,89
|
|DOKTA
|64,05
|4.014.526
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|BURVA
|15,00
|172.091
|% -6,25
|
|ISBTR
|47.000,00
|635.500
|% -6,00
|
|THYAO
|14,91
|1.490.125.527
|% 2,05
|
|ODAS
|2,27
|614.898.023
|% 2,25
|
|SASA
|9,38
|583.758.730
|% -0,85
|
|SISE
|5,64
|527.665.779
|% 2,36
|
|YKBNK
|3,14
|418.026.200
|% 4,67
|
|ODAS
|2,27
|614.898.023
|% 2,25
|
|CEMAS
|1,25
|241.764.584
|% 2,46
|
|TEKTU
|1,75
|244.530.437
|% 3,55
|
|KRDMD
|2,96
|400.421.893
|% 2,07
|
|YKBNK
|3,14
|418.026.200
|% 4,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7449
|7,7838
|% -0,02
|
|Frank
|6,1203
|6,1572
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5911
|1,5991
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.566
|8,45
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,93
|
|Cumhuriyet
|1.995
|2.025
|13,00
|
|Tam
|1.987
|2.037
|12,00
|
|Yarım
|961
|985
|5,81
|
|Çeyrek
|482
|493
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,81
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|55,32
|55,32
|0,04
|