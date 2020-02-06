***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.02.2020 14:58
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ocak 2020 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817354
BIST
15:18123.555
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 1.234,03
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
15:185,9880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0076
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
15:186,5919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0136
|Açılış
|: 6,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
15:18301,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 1,73
|Açılış
|: 301,22
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,84
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|30,08
|13.533.744
|% 12,66
|
|OLMIP
|4,43
|13.716.135
|% 12,15
|
|ARSAN
|5,07
|18.141.135
|% 11,43
|
|VESTL
|16,38
|250.888.734
|% 10,83
|
|CEOEM
|8,40
|41.739.666
|% 10,82
|
|DOKTA
|64,05
|3.846.779
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|ISBTR
|47.000,00
|635.500
|% -6,00
|
|TKNSA
|8,98
|2.226.605
|% -5,97
|
|THYAO
|14,90
|1.432.785.451
|% 1,98
|
|ODAS
|2,27
|609.331.563
|% 2,25
|
|SASA
|9,42
|561.788.503
|% -0,42
|
|SISE
|5,64
|505.565.855
|% 2,36
|
|YKBNK
|3,15
|402.407.960
|% 5,00
|
|ODAS
|2,27
|609.331.563
|% 2,25
|
|CEMAS
|1,26
|222.963.116
|% 3,28
|
|TEKTU
|1,76
|240.992.531
|% 4,14
|
|YKBNK
|3,15
|402.407.960
|% 5,00
|
|KRDMD
|2,97
|378.529.694
|% 2,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7366
|7,7754
|% -0,12
|
|Frank
|6,1187
|6,1556
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5912
|1,5992
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.566
|8,39
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,74
|
|Cumhuriyet
|1.994
|2.024
|12,00
|
|Tam
|1.986
|2.035
|10,04
|
|Yarım
|960
|984
|4,85
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,42
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,03
|
|B. Petrol
|55,53
|55,53
|0,25
|