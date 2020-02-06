***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.02.2020 14:58
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ocak 2020 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817357
BIST
15:49123.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 1.215,39
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
15:495,9887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0083
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
15:496,5949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0166
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
15:49301,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 1,76
|Açılış
|: 301,24
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,84
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|29,30
|3.949.519
|% 13,65
|
|GYHOL
|29,64
|14.697.908
|% 11,01
|
|VESTL
|16,39
|328.146.206
|% 10,89
|
|IZTAR
|3,35
|1.233.131
|% 9,84
|
|SAFKR
|2,82
|1.724.574
|% 9,73
|
|DOKTA
|64,05
|4.495.670
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|ISBTR
|47.000,00
|635.500
|% -6,00
|
|TKNSA
|8,98
|2.226.605
|% -5,97
|
|THYAO
|14,91
|1.500.443.818
|% 2,05
|
|ODAS
|2,27
|615.594.647
|% 2,25
|
|SASA
|9,39
|585.261.707
|% -0,74
|
|SISE
|5,63
|528.141.615
|% 2,18
|
|YKBNK
|3,14
|418.524.596
|% 4,67
|
|ODAS
|2,27
|615.594.647
|% 2,25
|
|CEMAS
|1,25
|242.188.304
|% 2,46
|
|TEKTU
|1,75
|245.096.121
|% 3,55
|
|KRDMD
|2,98
|403.312.893
|% 2,76
|
|YKBNK
|3,14
|418.524.596
|% 4,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7439
|7,7827
|% -0,03
|
|Frank
|6,1191
|6,1560
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5912
|1,5992
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.565
|7,77
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,91
|
|Cumhuriyet
|1.995
|2.025
|13,00
|
|Tam
|1.987
|2.037
|12,00
|
|Yarım
|961
|985
|5,81
|
|Çeyrek
|482
|493
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,78
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,03
|
|B. Petrol
|55,34
|55,34
|0,06
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:04AVISA
Yüzde 4.03 oranında artışla 15.50 lira fiyatla işlem gören hissede 630, 206 adet işlem
-
16:02DITAS
Yüzde 5.63 oranında artışla 15.00 lira fiyatla işlem gören hissede 928, 358 adet işlem
-
16:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1191, 2 artarak (% 1.03 ) 117, 059
-
16:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEPET, CUSAN, IZTAR, MNDRS, SAFKR, METUR, BERA
-
16:00
BOSSA, KRSAN, ISATR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında