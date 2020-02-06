***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.02.2020 14:58
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ocak 2020 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817358
BIST
15:27123.492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 1.171,01
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
15:275,9883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0079
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
15:276,5912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0129
|Açılış
|: 6,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
15:27301,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 1,72
|Açılış
|: 301,26
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,84
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|29,76
|2.125.262
|% 15,44
|
|GYHOL
|30,12
|13.582.264
|% 12,81
|
|ARSAN
|5,07
|18.343.683
|% 11,43
|
|VESTL
|16,43
|269.573.119
|% 11,16
|
|CEOEM
|8,39
|41.840.114
|% 10,69
|
|DOKTA
|64,05
|3.873.872
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|ISBTR
|47.000,00
|635.500
|% -6,00
|
|TKNSA
|8,98
|2.226.605
|% -5,97
|
|THYAO
|14,90
|1.439.341.370
|% 1,98
|
|ODAS
|2,27
|611.450.549
|% 2,25
|
|SASA
|9,39
|567.514.337
|% -0,74
|
|SISE
|5,63
|508.208.073
|% 2,18
|
|YKBNK
|3,14
|403.094.314
|% 4,67
|
|ODAS
|2,27
|611.450.549
|% 2,25
|
|CEMAS
|1,25
|232.174.711
|% 2,46
|
|TEKTU
|1,76
|241.399.892
|% 4,14
|
|YKBNK
|3,14
|403.094.314
|% 4,67
|
|KRDMD
|2,96
|378.596.019
|% 2,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7398
|7,7786
|% -0,08
|
|Frank
|6,1189
|6,1558
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5913
|1,5992
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.564
|1.565
|7,48
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,62
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|16,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|9,97
|
|Yarım
|960
|984
|4,82
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,41
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,78
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,03
|
|B. Petrol
|55,51
|55,51
|0,23
|