***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.02.2020 14:58
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ocak 2020 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817355
BIST
17:24122.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 18,01
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
121.992
17:245,9882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0078
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
17:246,5889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0106
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
17:24301,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,57
|Açılış
|: 301,06
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,84
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|28,60
|6.184.878
|% 10,94
|
|IZTAR
|3,35
|1.449.105
|% 9,84
|
|SAFKR
|2,82
|1.773.921
|% 9,73
|
|UZERB
|2,33
|119.556
|% 9,39
|
|BASCM
|3,80
|41.790
|% 8,57
|
|DOKTA
|64,05
|19.987.146
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|TKNSA
|8,98
|2.226.605
|% -5,97
|
|KRGYO
|3,29
|15.773.559
|% -5,73
|
|ODAS
|2,24
|707.051.297
|% 0,90
|
|PGSUS
|71,90
|461.386.791
|% -3,81
|
|IHLGM
|1,19
|80.319.721
|% 0,00
|
|TMSN
|7,20
|74.684.679
|% 1,84
|
|TUCLK
|4,82
|58.567.427
|% 6,64
|
|ODAS
|2,24
|707.051.297
|% 0,90
|
|IHLGM
|1,19
|80.319.721
|% 0,00
|
|HLGYO
|1,61
|32.027.130
|% 0,00
|
|KUYAS
|2,07
|31.510.983
|% 2,99
|
|TUCLK
|4,82
|58.567.427
|% 6,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7404
|7,7792
|% -0,07
|
|Frank
|6,1188
|6,1557
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5911
|1,5991
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,42
|
|Cumhuriyet
|1.996
|2.026
|14,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|9,63
|
|Yarım
|959
|984
|4,66
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,32
|