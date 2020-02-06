***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.02.2020 17:49
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ocak 2020 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817462
BIST
17:55122.238
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -82,64
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
121.992
17:555,9891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0087
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
17:556,5852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0069
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
17:55301,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 1,83
|Açılış
|: 301,32
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,97
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|29,52
|22.774.973
|% 20,00
|
|RYGYO
|9,44
|85.255.902
|% 12,38
|
|GYHOL
|29,86
|19.712.563
|% 11,84
|
|OLMIP
|4,38
|21.454.525
|% 10,89
|
|IZTAR
|3,35
|1.449.105
|% 9,84
|
|DOKTA
|64,05
|22.905.947
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|DOBUR
|6,70
|4.555.271
|% -6,69
|
|KRGYO
|3,27
|16.436.523
|% -6,30
|
|THYAO
|14,70
|2.462.115.025
|% 0,62
|
|ODAS
|2,24
|728.572.031
|% 0,90
|
|SASA
|9,26
|677.909.761
|% -2,11
|
|SISE
|5,57
|662.869.227
|% 1,09
|
|YKBNK
|3,11
|586.363.413
|% 3,67
|
|ODAS
|2,24
|728.572.031
|% 0,90
|
|CEMAS
|1,24
|278.144.428
|% 1,64
|
|KRDMD
|2,94
|563.522.506
|% 1,38
|
|YKBNK
|3,11
|586.363.413
|% 3,67
|
|TEKTU
|1,75
|299.092.735
|% 3,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7369
|7,7757
|% -0,12
|
|Frank
|1,5914
|1,5993
|% 0,13
|
|Riyal
|301,2590
|301,3460
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|8,68
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,69
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.023
|11,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|10,04
|
|Yarım
|960
|984
|4,85
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,42
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,84
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|54,70
|54,70
|-0,58
|