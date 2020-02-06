BIST En Aktif Hisseler
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7350
|7,7738
|% -0,14
|Frank
|6,1141
|6,1509
|% -0,07
|Riyal
|1,5913
|1,5993
|% 0,13
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.563
|1.563
|5,96
|Altın Gr.
|301
|301
|1,80
|Cumhuriyet
|1.992
|2.023
|11,00
|Tam
|1.985
|2.035
|10,04
|Yarım
|960
|984
|4,85
|Çeyrek
|481
|492
|2,42
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,82
|0,17
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
|B. Petrol
|54,66
|54,66
|-0,62
Seans Raporu
- 17:57EGPRO Yüzde 4.74 oranında artışla 15.04 lira fiyatla işlem gören hissede 229, 308 adet işlem
- 17:55XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 117, 12 artarak (% 0.08 ) 146, 945
- 17:55XU100 Endeks 122, 493 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 13, 587.00 milyon TL de
- 17:55TTRAK Yüzde 4.07 oranında artışla 62.60 lira fiyatla işlem gören hissede 220, 045 adet işlem
- 17:54IZTAR Yüzde 9.84 oranında artışla 3.35 lira fiyatla işlem gören hissede 437, 638 adet işlem