***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.02.2020 17:49
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ocak 2020 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817465
BIST
18:05122.284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -36,90
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
121.992
18:055,9889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0085
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
18:056,5836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
18:05301,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,56
|Açılış
|: 301,20
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,97
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|29,52
|22.776.065
|% 20,00
|
|GYHOL
|30,34
|20.575.653
|% 13,63
|
|RYGYO
|9,48
|88.647.211
|% 12,86
|
|OLMIP
|4,45
|22.276.970
|% 12,66
|
|IZTAR
|3,35
|1.528.436
|% 9,84
|
|DOKTA
|64,05
|22.960.069
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,35
|87.685
|% -6,96
|
|DOBUR
|6,70
|4.555.271
|% -6,69
|
|TKNSA
|8,98
|2.226.605
|% -5,97
|
|THYAO
|14,73
|2.489.852.177
|% 0,82
|
|ODAS
|2,26
|747.835.029
|% 1,80
|
|SASA
|9,25
|688.064.723
|% -2,22
|
|SISE
|5,59
|670.386.055
|% 1,45
|
|YKBNK
|3,10
|594.165.438
|% 3,33
|
|ODAS
|2,26
|747.835.029
|% 1,80
|
|CEMAS
|1,25
|286.321.244
|% 2,46
|
|KRDMD
|2,94
|584.035.670
|% 1,38
|
|YKBNK
|3,10
|594.165.438
|% 3,33
|
|TEKTU
|1,76
|305.039.858
|% 4,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7342
|7,7730
|% -0,15
|
|Frank
|6,1168
|6,1537
|% -0,02
|
|Riyal
|1,5915
|1,5995
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.564
|1.564
|7,04
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,65
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.023
|11,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|10,04
|
|Yarım
|960
|984
|4,85
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,42
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|54,69
|54,69
|-0,59
|