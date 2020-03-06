***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.03.2020 17:14
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şubat 2020 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824971
BIST
17:57109.616
En Yüksek
|Değişim
|: -1,97%
|| -2.199,25
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
17:576,0887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0249
|Açılış
|: 6,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
17:576,9145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0454
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9288
En Düşük
6,8333
17:57330,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,02
|Açılış
|: 330,02
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,77
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|ARMDA
|22,30
|1.769.404
|% 14,95
|
|OYAYO
|7,77
|5.878.487
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.472.473
|% 14,94
|
|EMKEL
|1,95
|3.265.536
|% 14,71
|
|VAKKO
|6,09
|189.845.908
|% 10,13
|
|DOCO
|462,00
|2.539.304
|% -10,29
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|GARFA
|4,69
|17.175.417
|% -9,63
|
|DGATE
|8,29
|30.632.366
|% -8,60
|
|DARDL
|5,00
|320.418
|% -8,26
|
|THYAO
|11,11
|1.077.092.073
|% -5,12
|
|ASELS
|29,58
|663.612.861
|% -2,31
|
|EREGL
|8,87
|442.566.045
|% 1,37
|
|GARAN
|9,97
|387.398.156
|% -3,20
|
|YKBNK
|2,41
|316.747.614
|% -4,74
|
|ODAS
|2,05
|275.714.963
|% -4,21
|
|YKBNK
|2,41
|316.747.614
|% -4,74
|
|KARSN
|1,85
|206.854.482
|% -3,14
|
|THYAO
|11,11
|1.077.092.073
|% -5,12
|
|EKGYO
|1,44
|131.772.036
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9198
|7,9595
|% 0,23
|
|Frank
|6,5174
|6,5567
|% 1,26
|
|Riyal
|1,6204
|1,6285
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.684
|10,71
|
|Altın Gr.
|329
|329
|0,32
|
|Cumhuriyet
|2.181
|2.214
|28,00
|
|Tam
|2.171
|2.225
|27,52
|
|Yarım
|1.049
|1.076
|13,31
|
|Çeyrek
|526
|538
|6,66
|
|Gümüş.Ons
|17,34
|17,37
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|48,27
|48,27
|-1,72
|