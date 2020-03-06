***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.03.2020 17:14
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Şubat 2020 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824978
BIST
17:21109.521
En Yüksek
|Değişim
|: -2,05%
|| -2.294,22
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
17:216,0986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0150
|Açılış
|: 6,0930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
17:216,9146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0455
|Açılış
|: 6,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9288
En Düşük
6,8333
17:21331,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,10
|Açılış
|: 331,10
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,77
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|5.686.117
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.468.367
|% 14,94
|
|VAKKO
|6,19
|180.063.636
|% 11,93
|
|ARMDA
|21,22
|1.181.366
|% 9,38
|
|UTPYA
|5,18
|18.974.870
|% 6,80
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|DOCO
|465,40
|2.113.148
|% -9,63
|
|BALAT
|2,67
|257.777
|% -8,25
|
|DGATE
|8,42
|28.603.095
|% -7,17
|
|DIRIT
|0,69
|41.543
|% -6,76
|
|THYAO
|11,18
|1.005.857.618
|% -4,53
|
|YKBNK
|2,43
|296.582.093
|% -3,95
|
|ODAS
|2,07
|245.341.315
|% -3,27
|
|PETKM
|3,54
|239.118.140
|% -4,07
|
|PGSUS
|48,30
|202.811.800
|% -3,40
|
|YKBNK
|2,43
|296.582.093
|% -3,95
|
|ODAS
|2,07
|245.341.315
|% -3,27
|
|EKGYO
|1,44
|127.742.595
|% -2,04
|
|THYAO
|11,18
|1.005.857.618
|% -4,53
|
|PETKM
|3,54
|239.118.140
|% -4,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9213
|7,9610
|% 0,25
|
|Frank
|6,5155
|6,5547
|% 1,23
|
|Riyal
|1,6220
|1,6301
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.683
|9,41
|
|Altın Gr.
|330
|330
|1,13
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.203
|17,00
|
|Tam
|2.171
|2.225
|27,69
|
|Yarım
|1.049
|1.077
|13,39
|
|Çeyrek
|526
|538
|6,70
|
|Gümüş.Ons
|17,38
|17,40
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|48,12
|48,12
|-1,87
|