***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.03.2020 17:21
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Şubat 2020 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824993
BIST
17:21109.415
En Yüksek
|Değişim
|: -2,15%
|| -2.399,95
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
17:216,0986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0150
|Açılış
|: 6,0930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
17:216,9148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0457
|Açılış
|: 6,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9288
En Düşük
6,8333
17:21331,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,10
|Açılış
|: 331,10
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,77
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|5.686.451
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.471.248
|% 14,94
|
|EMKEL
|1,91
|2.052.534
|% 12,35
|
|VAKKO
|6,20
|180.568.969
|% 12,12
|
|ARMDA
|21,50
|1.214.527
|% 10,82
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|DOCO
|466,00
|2.115.012
|% -9,51
|
|GARFA
|4,72
|16.614.426
|% -9,06
|
|DARDL
|5,00
|320.418
|% -8,26
|
|BALAT
|2,67
|257.777
|% -8,25
|
|THYAO
|11,19
|1.008.401.801
|% -4,44
|
|ASELS
|29,64
|621.338.600
|% -2,11
|
|EREGL
|8,82
|417.356.919
|% 0,80
|
|GARAN
|9,96
|365.736.511
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,43
|297.278.227
|% -3,95
|
|YKBNK
|2,43
|297.278.227
|% -3,95
|
|ODAS
|2,07
|248.617.120
|% -3,27
|
|KARSN
|1,86
|193.245.920
|% -2,62
|
|EKGYO
|1,44
|127.850.041
|% -2,04
|
|THYAO
|11,19
|1.008.401.801
|% -4,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9225
|7,9622
|% 0,27
|
|Frank
|6,5168
|6,5560
|% 1,25
|
|Riyal
|1,6225
|1,6307
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.684
|10,19
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.203
|17,00
|
|Tam
|2.160
|2.216
|17,90
|
|Yarım
|1.044
|1.072
|8,66
|
|Çeyrek
|524
|536
|4,33
|
|Gümüş.Ons
|17,40
|17,43
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,04
|
|B. Petrol
|47,81
|47,81
|-2,18
|