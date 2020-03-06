***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.03.2020 17:21
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Şubat 2020 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824995
BIST
17:43109.647
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
|| -2.167,61
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
17:436,0987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0149
|Açılış
|: 6,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
17:436,9228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0537
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9288
En Düşük
6,8333
17:43329,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,69
|Açılış
|: 329,69
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,77
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|AEFES
|23,80
|28.029.838
|% 3,75
|
|ALCTL
|22,82
|7.111.961
|% 2,06
|
|ATSYH
|1,37
|8.241
|% 0,00
|
|AKGRT
|6,62
|4.409.322
|% -0,15
|
|ADANA
|8,88
|4.423.939
|% -0,22
|
|DOCO
|463,60
|2.371.367
|% -9,98
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|GARFA
|4,74
|16.949.310
|% -8,67
|
|DARDL
|5,00
|320.418
|% -8,26
|
|BALAT
|2,67
|257.777
|% -8,25
|
|THYAO
|11,19
|1.044.246.276
|% -4,44
|
|ASELS
|29,64
|646.456.163
|% -2,11
|
|EREGL
|8,89
|435.957.872
|% 1,60
|
|GARAN
|9,98
|378.394.712
|% -3,11
|
|YKBNK
|2,42
|304.360.412
|% -4,35
|
|ODAS
|2,07
|267.653.745
|% -3,27
|
|YKBNK
|2,42
|304.360.412
|% -4,35
|
|KARSN
|1,85
|201.895.982
|% -3,14
|
|THYAO
|11,19
|1.044.246.276
|% -4,44
|
|EKGYO
|1,44
|131.277.517
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9224
|7,9622
|% 0,27
|
|Frank
|6,5111
|6,5503
|% 1,16
|
|Riyal
|1,6212
|1,6294
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.684
|10,71
|
|Altın Gr.
|329
|329
|0,32
|
|Cumhuriyet
|2.181
|2.214
|28,00
|
|Tam
|2.171
|2.225
|27,52
|
|Yarım
|1.049
|1.076
|13,31
|
|Çeyrek
|526
|538
|6,66
|
|Gümüş.Ons
|17,34
|17,37
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|48,27
|48,27
|-1,72
|