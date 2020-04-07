***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.04.2020 11:49
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mart 2020 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835677
BIST
13:0994.044
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 1.972,59
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.463
En Düşük
93.174
13:096,7491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0318
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
13:097,3536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0350
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3632
En Düşük
7,2810
13:09358,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -3,04
|Açılış
|: 358,96
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|IDEAS
|2,42
|219.967
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|19.760
|% 10,00
|
|PGSUS
|40,28
|347.565.235
|% 9,99
|
|KLNMA
|30,38
|14.950.467
|% 9,99
|
|DOCO
|287,70
|18.263.999
|% 9,98
|
|UZERB
|2,68
|111.169
|% -9,76
|
|EGCYH
|0,29
|411.785
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|67.413
|% -9,26
|
|SNGYO
|0,98
|380.679
|% -4,85
|
|SANEL
|4,30
|14.132
|% -4,44
|
|THYAO
|9,49
|446.045.991
|% 3,49
|
|PGSUS
|40,28
|347.565.235
|% 9,99
|
|YKBNK
|1,91
|215.422.506
|% 2,14
|
|TUPRS
|88,95
|179.799.255
|% 4,22
|
|KOZAL
|64,35
|120.432.660
|% 2,31
|
|YKBNK
|1,91
|215.422.506
|% 2,14
|
|IHLGM
|1,08
|82.351.373
|% 1,89
|
|ODAS
|1,46
|80.985.152
|% 1,39
|
|CEMAS
|0,88
|47.098.015
|% 3,53
|
|EKGYO
|1,21
|61.475.816
|% 2,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2945
|8,3361
|% 0,39
|
|Frank
|6,9174
|6,9590
|% 0,31
|
|Riyal
|1,7906
|1,7996
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|-8,32
|
|Altın Gr.
|358
|359
|-3,37
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,22
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,30
|0,03
|
|B. Petrol
|33,97
|33,97
|0,92
|