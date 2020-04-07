***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.04.2020 11:50
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mart 2020 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835678
BIST
13:0694.086
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 2.014,62
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.463
En Düşük
93.174
13:066,7547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0262
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
13:067,3579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0393
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3632
En Düşük
7,2810
13:06358,33
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -3,67
|Açılış
|: 358,33
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|148.810.475
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.244.359
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.003.683
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|219.967
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|19.760
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|111.169
|% -9,76
|
|EGCYH
|0,29
|411.785
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|67.413
|% -9,26
|
|EGCYO
|0,34
|96.783
|% -5,56
|
|SNGYO
|0,98
|380.679
|% -4,85
|
|GARAN
|7,97
|473.176.137
|% 2,71
|
|THYAO
|9,47
|432.029.387
|% 3,27
|
|ASELS
|24,12
|371.408.415
|% 1,77
|
|PGSUS
|40,28
|346.682.378
|% 9,99
|
|SASA
|9,69
|315.312.351
|% 4,64
|
|YKBNK
|1,91
|215.054.678
|% 2,14
|
|IHLGM
|1,08
|78.341.768
|% 1,89
|
|GSRAY
|2,42
|148.810.475
|% 10,00
|
|GARAN
|7,97
|473.176.137
|% 2,71
|
|TSKB
|0,95
|54.071.892
|% 2,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2943
|8,3358
|% 0,38
|
|Frank
|6,9150
|6,9566
|% 0,28
|
|Riyal
|1,7910
|1,7999
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|-8,30
|
|Altın Gr.
|359
|359
|-2,86
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,25
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,31
|0,03
|
|B. Petrol
|33,88
|33,88
|0,83
|