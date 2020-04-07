***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.04.2020 11:51
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mart 2020 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835680
BIST
12:5493.877
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 1.805,47
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.463
En Düşük
93.174
12:546,7533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0276
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
12:547,3558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0372
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3572
En Düşük
7,2810
12:54359,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -2,95
|Açılış
|: 359,04
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|147.156.077
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.003.634
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.237.710
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|208.467
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|19.760
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|48.066
|% -9,76
|
|EGCYH
|0,29
|69.398
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,51
|31.215
|% -5,56
|
|SNGYO
|0,98
|380.679
|% -4,85
|
|RALYH
|7,01
|1.043.501
|% -3,04
|
|GARAN
|7,95
|462.195.627
|% 2,45
|
|THYAO
|9,44
|417.090.674
|% 2,94
|
|ASELS
|24,06
|363.054.194
|% 1,52
|
|PGSUS
|39,94
|312.132.865
|% 9,07
|
|SASA
|9,66
|311.100.655
|% 4,32
|
|YKBNK
|1,90
|212.729.609
|% 1,60
|
|IHLGM
|1,07
|77.639.194
|% 0,94
|
|GSRAY
|2,42
|147.156.077
|% 10,00
|
|GARAN
|7,95
|462.195.627
|% 2,45
|
|TSKB
|0,95
|53.938.299
|% 2,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2826
|8,3241
|% 0,24
|
|Frank
|6,9169
|6,9586
|% 0,31
|
|Riyal
|1,7923
|1,8013
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|359
|360
|-2,37
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|