***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.04.2020 11:54
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Mart 2020 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835690
BIST
13:1294.037
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 1.965,73
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.463
En Düşük
93.174
13:126,7502
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0307
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
13:127,3498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0312
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3632
En Düşük
7,2810
13:12359,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -2,53
|Açılış
|: 359,46
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|2,42
|6.003.707
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,42
|151.857.333
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.245.646
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|219.967
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|19.760
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|111.169
|% -9,76
|
|EGCYH
|0,29
|411.785
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|67.413
|% -9,26
|
|EGCYO
|0,34
|96.783
|% -5,56
|
|SNGYO
|0,98
|380.679
|% -4,85
|
|GARAN
|7,97
|483.931.135
|% 2,71
|
|THYAO
|9,47
|448.947.419
|% 3,27
|
|ASELS
|24,10
|378.102.792
|% 1,69
|
|PGSUS
|40,28
|360.190.679
|% 9,99
|
|SASA
|9,69
|320.964.870
|% 4,64
|
|YKBNK
|1,90
|216.050.566
|% 1,60
|
|IHLGM
|1,08
|84.217.180
|% 1,89
|
|GSRAY
|2,42
|151.857.333
|% 10,00
|
|GARAN
|7,97
|483.931.135
|% 2,71
|
|KRDMD
|2,10
|122.369.261
|% 3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2885
|8,3300
|% 0,31
|
|Frank
|6,9157
|6,9573
|% 0,29
|
|Riyal
|1,7902
|1,7992
|% -0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|-8,30
|
|Altın Gr.
|359
|359
|-2,86
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,25
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,31
|0,03
|
|B. Petrol
|33,88
|33,88
|0,83
|