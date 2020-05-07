***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.05.2020 12:33
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nisan 2020 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843300
BIST
12:2499.066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 494,26
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.079
En Düşük
97.800
12:247,2373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0381
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2500
En Düşük
7,1808
12:247,8175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0432
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8370
En Düşük
7,7461
12:24394,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 4,09
|Açılış
|: 394,39
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
394,94
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.872.188
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|1.303.233
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|459.268
|% 10,00
|
|POLTK
|133,10
|542.593
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|173.874
|% 10,00
|
|BALAT
|2,09
|32.426
|% -9,91
|
|DARDL
|7,12
|123.945
|% -7,77
|
|RAYSG
|7,33
|24.906.472
|% -6,39
|
|GEDIK
|21,42
|7.802.086
|% -6,30
|
|SERVE
|4,46
|196.146
|% -6,30
|
|KRDMD
|2,60
|821.786.741
|% 4,84
|
|THYAO
|10,69
|339.782.361
|% 1,23
|
|GARAN
|8,06
|313.777.802
|% -0,12
|
|PETUN
|21,78
|311.386.547
|% 8,25
|
|ULUUN
|10,21
|255.480.038
|% 8,16
|
|KRDMD
|2,60
|821.786.741
|% 4,84
|
|GUSGR
|3,21
|253.092.885
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,14
|152.378.179
|% 1,42
|
|PETKM
|3,61
|233.842.723
|% 1,12
|
|DOHOL
|1,94
|112.469.878
|% 2,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9117
|8,9564
|% 0,59
|
|Frank
|7,3844
|7,4289
|% 0,38
|
|Riyal
|1,9217
|1,9313
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.695
|8,98
|
|Altın Gr.
|394
|394
|3,64
|
|Cumhuriyet
|2.522
|2.574
|24,70
|
|Tam
|2.596
|2.641
|25,30
|
|Yarım
|1.267
|1.291
|12,40
|
|Çeyrek
|631
|646
|6,20
|
|Gümüş.Ons
|15,00
|15,04
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,05
|
|B. Petrol
|29,91
|29,91
|0,19
|