***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.05.2020 12:33
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Nisan 2020 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843302
BIST
13:5298.975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 403,72
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
13:527,2563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0571
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,1808
13:527,8443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0700
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,7461
13:52395,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 4,98
|Açılış
|: 395,28
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.890.904
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|1.323.396
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|218.703
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|324.690
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|493.070
|% 10,00
|
|GEDIK
|21,24
|11.998.861
|% -7,09
|
|IZMDC
|10,06
|15.629.994
|% -5,54
|
|SERVE
|4,50
|477.383
|% -5,46
|
|INFO
|5,78
|6.293.335
|% -4,46
|
|BALAT
|2,23
|73.866
|% -3,88
|
|KRDMD
|2,63
|967.839.903
|% 6,05
|
|GARAN
|8,06
|445.017.809
|% -0,12
|
|THYAO
|10,68
|438.197.456
|% 1,14
|
|PETUN
|22,12
|369.011.618
|% 9,94
|
|GUSGR
|3,15
|294.067.950
|% -1,25
|
|KRDMD
|2,63
|967.839.903
|% 6,05
|
|GUSGR
|3,15
|294.067.950
|% -1,25
|
|YKBNK
|2,13
|170.459.891
|% 0,95
|
|PETKM
|3,61
|264.517.602
|% 1,12
|
|DOHOL
|1,93
|120.321.061
|% 1,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9466
|8,9915
|% 0,99
|
|Frank
|7,4052
|7,4499
|% 0,66
|
|Riyal
|1,9267
|1,9363
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.693
|7,17
|
|Altın Gr.
|396
|396
|5,76
|
|Cumhuriyet
|2.535
|2.587
|38,00
|
|Tam
|2.609
|2.654
|38,90
|
|Yarım
|1.273
|1.297
|19,00
|
|Çeyrek
|635
|649
|9,50
|
|Gümüş.Ons
|14,97
|15,01
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|0,07
|
|B. Petrol
|31,67
|31,67
|1,95
|