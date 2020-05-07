***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.05.2020 12:33
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nisan 2020 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843304
BIST
13:5298.975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 403,72
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
13:527,2369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0377
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,1808
13:527,8204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0461
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,7461
13:52395,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 4,98
|Açılış
|: 395,28
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.890.977
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|1.323.396
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|218.703
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|324.690
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|493.070
|% 10,00
|
|GEDIK
|21,30
|12.145.086
|% -6,82
|
|IZMDC
|10,06
|15.697.589
|% -5,54
|
|SERVE
|4,50
|477.383
|% -5,46
|
|INFO
|5,79
|6.323.583
|% -4,30
|
|KRONT
|22,00
|7.745.440
|% -4,26
|
|KRDMD
|2,63
|972.907.292
|% 6,05
|
|GARAN
|8,06
|445.553.937
|% -0,12
|
|THYAO
|10,68
|440.278.557
|% 1,14
|
|PETUN
|22,12
|369.082.358
|% 9,94
|
|GUSGR
|3,15
|295.401.013
|% -1,25
|
|KRDMD
|2,63
|972.907.292
|% 6,05
|
|GUSGR
|3,15
|295.401.013
|% -1,25
|
|YKBNK
|2,13
|170.679.341
|% 0,95
|
|PETKM
|3,62
|269.092.903
|% 1,40
|
|DOHOL
|1,94
|120.563.749
|% 2,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9474
|8,9923
|% 1,00
|
|Frank
|7,4046
|7,4492
|% 0,65
|
|Riyal
|1,9269
|1,9366
|% 0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|395
|395
|4,99
|
|Cumhuriyet
|2.530
|2.582
|33,10
|
|Tam
|2.604
|2.649
|33,90
|
|Yarım
|1.271
|1.295
|16,60
|
|Çeyrek
|634
|648
|8,30
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|0,06
|