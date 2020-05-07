***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.05.2020 12:33
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nisan 2020 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843305
BIST
13:5498.970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 398,20
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
13:547,2376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0384
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,1808
13:547,8200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0457
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,7461
13:54395,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 5,02
|Açılış
|: 395,28
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.890.977
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|324.690
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|1.323.396
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|218.703
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|493.070
|% 10,00
|
|GEDIK
|21,40
|12.252.704
|% -6,39
|
|IZMDC
|10,06
|15.709.810
|% -5,54
|
|SERVE
|4,50
|477.383
|% -5,46
|
|INFO
|5,79
|6.329.576
|% -4,30
|
|BALAT
|2,23
|73.866
|% -3,88
|
|KRDMD
|2,64
|973.270.889
|% 6,45
|
|GARAN
|8,06
|445.886.093
|% -0,12
|
|THYAO
|10,68
|440.652.230
|% 1,14
|
|PETUN
|22,12
|369.133.300
|% 9,94
|
|GUSGR
|3,14
|296.181.447
|% -1,57
|
|KRDMD
|2,64
|973.270.889
|% 6,45
|
|GUSGR
|3,14
|296.181.447
|% -1,57
|
|YKBNK
|2,12
|170.695.230
|% 0,47
|
|PETKM
|3,62
|269.325.431
|% 1,40
|
|DOHOL
|1,93
|120.620.240
|% 1,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9487
|8,9936
|% 1,01
|
|Frank
|7,4112
|7,4558
|% 0,74
|
|Riyal
|1,9278
|1,9375
|% 0,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.694
|8,24
|
|Altın Gr.
|395
|395
|4,98
|
|Cumhuriyet
|2.531
|2.583
|33,90
|
|Tam
|2.605
|2.650
|34,70
|
|Yarım
|1.271
|1.295
|17,00
|
|Çeyrek
|634
|648
|8,50
|
|Gümüş.Ons
|14,97
|15,00
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,50
|0,06
|
|B. Petrol
|31,42
|31,42
|1,70
|