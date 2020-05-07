***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.05.2020 12:33
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nisan 2020 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843306
BIST
13:3498.946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 374,67
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
13:347,2634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0642
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,1808
13:347,8488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0745
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8567
En Düşük
7,7461
13:34396,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 5,72
|Açılış
|: 396,02
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,18
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.890.803
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|1.323.396
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|218.703
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|324.690
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|493.070
|% 10,00
|
|GEDIK
|21,10
|11.274.366
|% -7,70
|
|SERVE
|4,50
|477.383
|% -5,46
|
|IZMDC
|10,15
|14.837.242
|% -4,69
|
|INFO
|5,78
|6.051.700
|% -4,46
|
|BALAT
|2,23
|73.866
|% -3,88
|
|KRDMD
|2,63
|961.993.081
|% 6,05
|
|GARAN
|8,06
|433.239.232
|% -0,12
|
|THYAO
|10,66
|429.765.152
|% 0,95
|
|PETUN
|22,12
|367.721.027
|% 9,94
|
|ULUUN
|10,38
|292.531.388
|% 9,96
|
|KRDMD
|2,63
|961.993.081
|% 6,05
|
|GUSGR
|3,18
|272.882.263
|% -0,31
|
|YKBNK
|2,13
|168.698.926
|% 0,95
|
|PETKM
|3,60
|261.892.097
|% 0,84
|
|DOHOL
|1,94
|119.763.213
|% 2,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9719
|9,0169
|% 1,27
|
|Frank
|7,4169
|7,4616
|% 0,82
|
|Riyal
|1,9292
|1,9389
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.694
|8,36
|
|Altın Gr.
|395
|395
|4,70
|
|Cumhuriyet
|2.529
|2.581
|31,70
|
|Tam
|2.603
|2.648
|32,50
|
|Yarım
|1.270
|1.294
|15,90
|
|Çeyrek
|633
|647
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|15,00
|15,04
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|0,06
|
|B. Petrol
|31,57
|31,57
|1,85
|