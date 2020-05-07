***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.05.2020 12:33
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Nisan 2020 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843307
BIST
13:0498.871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 299,56
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
13:047,2603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0611
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2612
En Düşük
7,1808
13:047,8512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0769
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8535
En Düşük
7,7461
13:04395,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 5,34
|Açılış
|: 395,64
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
395,72
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.886.621
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|1.323.396
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|174.755
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|173.874
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|459.268
|% 10,00
|
|BALAT
|2,09
|32.426
|% -9,91
|
|DARDL
|7,12
|123.945
|% -7,77
|
|IZMDC
|10,00
|14.174.877
|% -6,10
|
|GEDIK
|21,50
|8.886.548
|% -5,95
|
|PKENT
|160,00
|338.822
|% -5,88
|
|KRDMD
|2,61
|933.483.361
|% 5,24
|
|THYAO
|10,68
|410.893.278
|% 1,14
|
|GARAN
|8,06
|378.148.015
|% -0,12
|
|PETUN
|22,12
|365.947.689
|% 9,94
|
|ULUUN
|10,38
|291.182.766
|% 9,96
|
|KRDMD
|2,61
|933.483.361
|% 5,24
|
|GUSGR
|3,20
|264.451.519
|% 0,31
|
|YKBNK
|2,13
|164.136.099
|% 0,95
|
|PETKM
|3,61
|250.095.179
|% 1,12
|
|DOHOL
|1,94
|117.447.454
|% 2,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9355
|8,9803
|% 0,86
|
|Frank
|7,4049
|7,4495
|% 0,66
|
|Riyal
|1,9241
|1,9338
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.693
|7,41
|
|Altın Gr.
|394
|394
|3,55
|
|Cumhuriyet
|2.521
|2.573
|23,60
|
|Tam
|2.595
|2.640
|24,20
|
|Yarım
|1.266
|1.290
|11,90
|
|Çeyrek
|631
|645
|5,90
|
|Gümüş.Ons
|15,02
|15,05
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,06
|
|B. Petrol
|31,02
|31,02
|1,30
|